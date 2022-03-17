Яндекс Учебник проводит олимпиаду, на которой школьников научат разрабатывать голосовых помощников
Россия и мир
Фото: Яндекс
Яндекс Учебник, Фонд Сегаловича и голосовой помощник Алиса проводят для учеников 6–11 классов олимпиаду по информатике.
Как сообщает внешняя пресс-служба Яндекса, для участия уметь программировать необязательно — школьники получат необходимые знания во время выполнения заданий. Их познакомят с работой над голосовыми интерфейсами, с инструментами распознавания и синтеза живой речи. Также участники научатся основам бизнес-моделирования — от проверки идеи до тестирования готового продукта.
Олимпиада состоит из двух этапов. На первом школьники будут решать задачи на логическое мышление, программирование ровера и написание кода на Python. Второй этап — онлайн-хакатон, на котором дети смогут потренировать алгоритмическое мышление, декомпозицию, научатся работать в команде. «Школьники разработают идею и сценарий проекта, будут программировать сам навык в конструкторе Aimylogic, а лучшие из них опубликуют в каталоге Алисы, где им смогут воспользоваться более 45 млн пользователей», — сообщают в Яндексе.
За победу в хакатоне команды наградят Яндекс Станциями. Три лучших команды отправятся на экскурсию по офису Яндекса, встретятся с экспертами и поедут на полигон беспилотных авто.
Зарегистрироваться можно уже сейчас, олимпиада продлится до 7 мая.
Как сообщает внешняя пресс-служба Яндекса, для участия уметь программировать необязательно — школьники получат необходимые знания во время выполнения заданий. Их познакомят с работой над голосовыми интерфейсами, с инструментами распознавания и синтеза живой речи. Также участники научатся основам бизнес-моделирования — от проверки идеи до тестирования готового продукта.
Олимпиада состоит из двух этапов. На первом школьники будут решать задачи на логическое мышление, программирование ровера и написание кода на Python. Второй этап — онлайн-хакатон, на котором дети смогут потренировать алгоритмическое мышление, декомпозицию, научатся работать в команде. «Школьники разработают идею и сценарий проекта, будут программировать сам навык в конструкторе Aimylogic, а лучшие из них опубликуют в каталоге Алисы, где им смогут воспользоваться более 45 млн пользователей», — сообщают в Яндексе.
За победу в хакатоне команды наградят Яндекс Станциями. Три лучших команды отправятся на экскурсию по офису Яндекса, встретятся с экспертами и поедут на полигон беспилотных авто.
Зарегистрироваться можно уже сейчас, олимпиада продлится до 7 мая.
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