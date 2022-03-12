ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 20% и объявил о неизбежном периоде повышенной инфляции

16.16 Пятница, 18 марта 2022
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также в ЦБ РФ заявили, что экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным повышением инфляции.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в заявлении банка.

На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, сообщает регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк будет принимать учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, заявили в ЦБ РФ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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