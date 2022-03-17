Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково»
Россия и мир
Фото: ЕАН
Председатель фонда «Сколково», экс вице-премьер России Аркадий Дворкович решил покинуть пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — пишет РБК со ссылкой на представителя Дворковича.
Ранее экс вице-премьер неодобрительно высказался по поводу происходящих на Украине событий и призвал к мирному урегулированию конфликта, об этом он рассказал американскому изданию Mother Jones. После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за его немедленное увольнение с поста председателя фонда «Сколково».
Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. По данным РБК, его место может занять Игорь Дроздов, председатель правления «Сколково».
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — пишет РБК со ссылкой на представителя Дворковича.
Ранее экс вице-премьер неодобрительно высказался по поводу происходящих на Украине событий и призвал к мирному урегулированию конфликта, об этом он рассказал американскому изданию Mother Jones. После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за его немедленное увольнение с поста председателя фонда «Сколково».
Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. По данным РБК, его место может занять Игорь Дроздов, председатель правления «Сколково».
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