Маркетологи заявили о резком увеличении продаж антидепрессантов в России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В России резко увеличился спрос на антидепрессанты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на DSM Group, которая проводит маркетинговые исследования фармрынка.
Как утверждают в компании, с 28 февраля по 6 марта общие продажи этих препаратов в стране превысили 525 млн рублей — это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. За неделю в российских аптеках продано 577,6 тыс. упаковок антидепрессантов.
Среди рецептурных антидепрессантов самые продаваемые препараты — импортные. Так, продажи «Ципралекса» (эсциталопрам) датской Lundbeck с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 млн руб., «Бринтелликса» (вортиоксетин) того же производителя — 43,3 млн руб., «Феварина» (флувоксамин) американской Abbott — 50,9 млн руб, пишет «Коммерсант».
Также маркетологи отмечают повышенный спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Самое популярное снотворное — «Ново-Пассит» израильской Teva, на который пришлось 18,3% от продаж в сегменте. Среди противотревожных первую строчку с долей 70,9% занимает «Афобазол» «Отисифарма».
Эксперты связывают ажиотажный спрос с несколькими факторами, среди которых стресс из-за происходящих на Украине событий, экономическая нестабильность, опасение дефицита и роста цен. К этому добавляются сезонные обострения психических заболеваний.
Психоаналитик Георгий Амусин в интервью «Вечерним ведомостям» называл причины и последствия повышенной тревожности, спрогнозировал рост психических расстройств и рассказал, как себя вести в условиях постоянного нервного напряжения.
Как утверждают в компании, с 28 февраля по 6 марта общие продажи этих препаратов в стране превысили 525 млн рублей — это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. За неделю в российских аптеках продано 577,6 тыс. упаковок антидепрессантов.
Среди рецептурных антидепрессантов самые продаваемые препараты — импортные. Так, продажи «Ципралекса» (эсциталопрам) датской Lundbeck с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 млн руб., «Бринтелликса» (вортиоксетин) того же производителя — 43,3 млн руб., «Феварина» (флувоксамин) американской Abbott — 50,9 млн руб, пишет «Коммерсант».
Также маркетологи отмечают повышенный спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Самое популярное снотворное — «Ново-Пассит» израильской Teva, на который пришлось 18,3% от продаж в сегменте. Среди противотревожных первую строчку с долей 70,9% занимает «Афобазол» «Отисифарма».
Эксперты связывают ажиотажный спрос с несколькими факторами, среди которых стресс из-за происходящих на Украине событий, экономическая нестабильность, опасение дефицита и роста цен. К этому добавляются сезонные обострения психических заболеваний.
Психоаналитик Георгий Амусин в интервью «Вечерним ведомостям» называл причины и последствия повышенной тревожности, спрогнозировал рост психических расстройств и рассказал, как себя вести в условиях постоянного нервного напряжения.
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