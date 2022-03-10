В Пскове массовые обыски по уголовному делу о клевете на губернатора
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пскове с утра массовые обыски у представителей партии «Яблоко», в том числе у председателя реготделения Льва Шлосберга, журналистов и других активистов. Как сообщает правозащитник Павел Чиков, обыски проводят по уголовному делу о клевете на губернатора области Михаила Ведерникова.
«Обыски проводятся неотложные, без судебных решений. Полиция пришла ко Льву Шлосбергу, к главреду «Псковской губернии» Денису Камалягину*. Также обыск проводится у журналистки Светланы Прокопьевой. Всего полиция пришла с утра минимум по 7 адресам».
В пресс-службе партии «Новой газете» заявили, что обыски также проходят в квартирах у членов регионального совета псковского «Яблока». Полиция изымает технику.
В партии рассказали, что в 6:20 в квартиру Шлосберга ворвался ОМОН. Самого Шлосберга дома в этот момент не было, жена политика на связь не выходит. «Мы полагаем, что обыски проходят в рамках одного уголовного дела, связанного с «клеветой» на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», — заявили газете в партии.
По данным Павла Чикова, уголовное дело по статье 128.1 УК РФ возбуждено за высказывания о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове в телеграм-канале.
UPD. Сам Шлосберг заявил, что партия не имеет отношения к телеграм-каналу, упомянутом в деле. «Псковское «Яблоко» не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. Уголовное дело полностью сфальсифицировано и носит все признаки прямого политического заказа».
*Признан Минюстом РФ иностранным СМИ-иноагентом
«Обыски проводятся неотложные, без судебных решений. Полиция пришла ко Льву Шлосбергу, к главреду «Псковской губернии» Денису Камалягину*. Также обыск проводится у журналистки Светланы Прокопьевой. Всего полиция пришла с утра минимум по 7 адресам».
В пресс-службе партии «Новой газете» заявили, что обыски также проходят в квартирах у членов регионального совета псковского «Яблока». Полиция изымает технику.
В партии рассказали, что в 6:20 в квартиру Шлосберга ворвался ОМОН. Самого Шлосберга дома в этот момент не было, жена политика на связь не выходит. «Мы полагаем, что обыски проходят в рамках одного уголовного дела, связанного с «клеветой» на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», — заявили газете в партии.
По данным Павла Чикова, уголовное дело по статье 128.1 УК РФ возбуждено за высказывания о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове в телеграм-канале.
UPD. Сам Шлосберг заявил, что партия не имеет отношения к телеграм-каналу, упомянутом в деле. «Псковское «Яблоко» не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. Уголовное дело полностью сфальсифицировано и носит все признаки прямого политического заказа».
*Признан Минюстом РФ иностранным СМИ-иноагентом
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