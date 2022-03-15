В фармкомпании Ново Нордиск, выпускающей инсулины нового поколения, объяснили дефицит лекарств в аптеках
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В редакцию «Вечерних ведомостей» обратились читатели с жалобами на то, что не могут приобрести инсулин Тресиба (аналог базального инсулина сверхдлительного действия) в аптеках Екатеринбурга. С такой же ситуацией столкнулись жители других регионов.
На диабетических форумах пишут, что не могут найти в продаже и другие препараты датской компании Ново Нордиск, в частности, Фиасп (сверхбыстродействующий инсулин) и Райзодег (комбинация ультракороткого инсулина и инсулина сверхдлительного действия).
В компании Ново Нордиск объяснили текущий дефицит лекарств возросшим спросом и заявили, что стараются оперативно восполнять запасы.
«Текущий дефицит некоторых лекарств в аптеках по всей России связан с неожиданно возросшим спросом со стороны пациентов. Мы следим за развитием спроса и стараемся восполнять товарные запасы максимально быстро», — сообщил «Вечерним ведомостям» Яннис Маллис, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Ново Нордиск по России и Беларуси.
В компании заявили, что Ново Нордиск продолжает поставлять все препараты, зарегистрированные в Российской Федерации. «Мы полагаем, что никакие препараты не будут запрещены к ввозу в Россию, так как лекарства, как правило, не подпадают под санкции», — говорит Яннис Маллис.
Инсулин Тресиба (действующее вещество инсулин деглудек) в шприц-ручках ФлексПен производится на российском предприятии компании в Калужской области, поэтому проблем с логистикой, с которыми столкнулись многие фармкомпании, не ожидается. До 2022 года деглудек импортировался.
Датская фармацевтическая компания Ново Нордиск производит препараты для борьбы с сахарным диабетом, ожирением, редкими заболеваниями крови и эндокринной системы. В России работают более 700 сотрудников, включая более 320 на заводе по производству инсулинов в Калужской области.
Препаратами компании пользуются более полумиллиона российских пациентов.
Ранее американская фармкомпания Eli Lilly, также производящая востребованные препараты для диабетиков, объявила о приостановке экспорта в Россию некоторых не жизненно важных лекарств, при этом речь об инсулине не идет.
На диабетических форумах пишут, что не могут найти в продаже и другие препараты датской компании Ново Нордиск, в частности, Фиасп (сверхбыстродействующий инсулин) и Райзодег (комбинация ультракороткого инсулина и инсулина сверхдлительного действия).
В компании Ново Нордиск объяснили текущий дефицит лекарств возросшим спросом и заявили, что стараются оперативно восполнять запасы.
«Текущий дефицит некоторых лекарств в аптеках по всей России связан с неожиданно возросшим спросом со стороны пациентов. Мы следим за развитием спроса и стараемся восполнять товарные запасы максимально быстро», — сообщил «Вечерним ведомостям» Яннис Маллис, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Ново Нордиск по России и Беларуси.
В компании заявили, что Ново Нордиск продолжает поставлять все препараты, зарегистрированные в Российской Федерации. «Мы полагаем, что никакие препараты не будут запрещены к ввозу в Россию, так как лекарства, как правило, не подпадают под санкции», — говорит Яннис Маллис.
Инсулин Тресиба (действующее вещество инсулин деглудек) в шприц-ручках ФлексПен производится на российском предприятии компании в Калужской области, поэтому проблем с логистикой, с которыми столкнулись многие фармкомпании, не ожидается. До 2022 года деглудек импортировался.
Датская фармацевтическая компания Ново Нордиск производит препараты для борьбы с сахарным диабетом, ожирением, редкими заболеваниями крови и эндокринной системы. В России работают более 700 сотрудников, включая более 320 на заводе по производству инсулинов в Калужской области.
Препаратами компании пользуются более полумиллиона российских пациентов.
Ранее американская фармкомпания Eli Lilly, также производящая востребованные препараты для диабетиков, объявила о приостановке экспорта в Россию некоторых не жизненно важных лекарств, при этом речь об инсулине не идет.
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