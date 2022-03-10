Правозащитники открыли в Телеграме «горячую линию» для призывников и военнослужащих
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Правозащитник Павел Чиков заявил об открытии «горячей линии» для призывников и военнослужащих. Об этом написал в своем телеграм-канале.
После начала спецоперации в Украине юристы столкнулись с потоком вопросов, связанных со службой в армии. «Пишут контрактники, военнообязанные, запасники, школьники, студенты, родители срочников», — говорит Чиков.
Юрист напоминает, что 1 апреля начинается весенний призыв, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ президента. Кроме того, Госдума в третьем чтении обсуждает поправки в закон о «О воинской обязанности и военной службе», облегчающий военным комиссариатам учет призывников, пишет Чиков.
«Горячая линия» создана в Телеграме, консультировать будут юристы, специализирующиеся на вопросах армии и воинской службы.
После начала спецоперации в Украине юристы столкнулись с потоком вопросов, связанных со службой в армии. «Пишут контрактники, военнообязанные, запасники, школьники, студенты, родители срочников», — говорит Чиков.
Юрист напоминает, что 1 апреля начинается весенний призыв, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ президента. Кроме того, Госдума в третьем чтении обсуждает поправки в закон о «О воинской обязанности и военной службе», облегчающий военным комиссариатам учет призывников, пишет Чиков.
«Горячая линия» создана в Телеграме, консультировать будут юристы, специализирующиеся на вопросах армии и воинской службы.
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