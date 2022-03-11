В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита бытовой химии и товаров гигиены
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в ведомстве не ждут дефицита бытовой химии на отечественном рынке.
«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — сказал замминистра.
Виктор Евтухов утверждает, что производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум.
По его словам, на территории России работают более 15 заводов, специализирующихся на бытовой химии и предметах гигиены.
Ранее американская компания P&G, выпускающая товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Pampers, Always и других, повысила отпускные цены в среднем на 40%.
«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — сказал замминистра.
Виктор Евтухов утверждает, что производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум.
По его словам, на территории России работают более 15 заводов, специализирующихся на бытовой химии и предметах гигиены.
Ранее американская компания P&G, выпускающая товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Pampers, Always и других, повысила отпускные цены в среднем на 40%.
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