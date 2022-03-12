Коммерсант: производитель бытовой химии P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%, пишет Коммерсант. Это объясняется удорожанием логистики, материалов и курсом валют.
«Ъ» ознакомился с письмом одного из дистрибуторов P&G, в котором тот предупреждает об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта. «Закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%», — пишет издание. При этом установление цен в магазине остается на усмотрение продавца, уточняет «Ъ».
Американская P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и других. Сообщается, что оба российских завода P&G продолжают работать.
«Ъ» ознакомился с письмом одного из дистрибуторов P&G, в котором тот предупреждает об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта. «Закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%», — пишет издание. При этом установление цен в магазине остается на усмотрение продавца, уточняет «Ъ».
Американская P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и других. Сообщается, что оба российских завода P&G продолжают работать.
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