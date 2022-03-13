Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн
Россия и мир
Фото: Минфин РФ
Минфин РФ осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн, сообщается на сайте ведомства.
«Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно.
В Правительстве России заявили, что выплата купона по евробондам на $117 млн проведена в валюте, проблем с обслуживанием государственного долга нет.
«Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно.
В Правительстве России заявили, что выплата купона по евробондам на $117 млн проведена в валюте, проблем с обслуживанием государственного долга нет.
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