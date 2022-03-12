Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и первый пост посвятил «оголтелой русофобии»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев завел канал в Телеграме во вторник, сегодня он опубликовал первый пост.
«Обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения [Телеграм] оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media», — написал Медведев.
Свою первую публикацию он посвятил напряженным отношениям стран Запада с Россией.
«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — написал Медведев.
Он назвал поведение западных стран «отвратительным, преступным и аморальным». При этом политик подчеркнул, что Россия искренне стремилась к добрым отношениям.
Также зампред Совбеза заявил, что у России достаточно мощи, «чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны».
«Обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения [Телеграм] оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media», — написал Медведев.
Свою первую публикацию он посвятил напряженным отношениям стран Запада с Россией.
«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — написал Медведев.
Он назвал поведение западных стран «отвратительным, преступным и аморальным». При этом политик подчеркнул, что Россия искренне стремилась к добрым отношениям.
Также зампред Совбеза заявил, что у России достаточно мощи, «чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны».
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