Твиттер удалил более 50 000 материалов о событиях на Украине
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Твиттер удалил уже более 50 000 материалов «с неточной и недостоверной информацией» о событиях на Украине. Об этом написала вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини.
По ее словам, Твиттер наблюдает рост контента, который вводит в заблуждение, содержит неточную информацию. В том числе, речь идет о старых видеороликах о военных конфликтах, которые распространяются под видом актуальных.
«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — сообщила МакСуини.
Соцсеть добавила специальные пометки к твитам, которые содержат ссылки на материалы российских госСМИ. Как утверждает МакСуини, с 28 февраля пометки появились у более 61 тысячи уникальных твитов. Ранее сообщалось, что Твиттер намерен маркировать некоторые белорусские СМИ.
Соцсеть заблокирована на территории России с 5 марта.
По ее словам, Твиттер наблюдает рост контента, который вводит в заблуждение, содержит неточную информацию. В том числе, речь идет о старых видеороликах о военных конфликтах, которые распространяются под видом актуальных.
«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — сообщила МакСуини.
Соцсеть добавила специальные пометки к твитам, которые содержат ссылки на материалы российских госСМИ. Как утверждает МакСуини, с 28 февраля пометки появились у более 61 тысячи уникальных твитов. Ранее сообщалось, что Твиттер намерен маркировать некоторые белорусские СМИ.
Соцсеть заблокирована на территории России с 5 марта.
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