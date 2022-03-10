Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован на территории России
Россия и мир
Фото: «Кавказский узел»*
Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщили журналисты издания.
«“Кавказский узел”* работает для Вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правдиво и честно — про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры», — цитирует заявление издания «Новая газета». Отмечается, что журналисты намерены продолжить работу.
Причина блокировки не уточняется. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ряда СМИ «за публикацию ложной информации о военной спецоперации на Украине».
*внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иноагента
«“Кавказский узел”* работает для Вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правдиво и честно — про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры», — цитирует заявление издания «Новая газета». Отмечается, что журналисты намерены продолжить работу.
Причина блокировки не уточняется. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ряда СМИ «за публикацию ложной информации о военной спецоперации на Украине».
*внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иноагента
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