YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков
Россия и мир
Фото: скриншот аккаунта телеканала «Спас» в YouTube
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала «Спас», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Сообщается, что на аккаунт подписаны более 1 миллиона человек. Сейчас телеканал переходит в Rutube, сюда загружают архив передач. Также телеканал продолжает развивать аккаунты в социальных сетях, в частности, «Вконтакте» и в «Одноклассниках».
Сообщается, что на аккаунт подписаны более 1 миллиона человек. Сейчас телеканал переходит в Rutube, сюда загружают архив передач. Также телеканал продолжает развивать аккаунты в социальных сетях, в частности, «Вконтакте» и в «Одноклассниках».
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