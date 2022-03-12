YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала «Спас», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.Сообщается, что на аккаунт подписаны более 1 миллиона человек. Сейчас телеканал переходит в Rutube, сюда загружают архив передач. Также телеканал продолжает развивать аккаунты в социальных сетях, в частности, «Вконтакте» и в «Одноклассниках».