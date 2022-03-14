За неделю нефтяные котировки упали на 20-30%
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Стоимость европейской нефти Brent впервые с начала месяца опускалась ниже уровня $100 за баррель. Цена российской нефти Urals падала ниже $80 за баррель. За неделю нефтяные котировки упали на 20–30%, пишет «Коммерсант».
Издание отмечает три главных фактора, влияющих на перепады цен: отказ части потребителей от российской нефти из-за возросших санкционных рисков, ожидание поступления на рынок иранской и венесуэльской нефти, а также возможное падение спроса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае.
Эксперты издания отмечают, что отказ западных стран покупать российскую нефть, в конечном счете, не поменяет общий объем предложения на мировом рынке, но делает российскую нефть менее ликвидной, что приводит к снижению ее относительной цены.
Также на этой неделе говорят о перспективах возврата на рынок иранской и венесуэльской нефти в связи с международными договоренностями. МИД Ирана ожидает, что американская сторона смягчит свои требования в рамках переговоров по новой ядерной сделке, в свою очередь США рассматривают возможность снятия санкций с Венесуэлы, которые позволят увеличить поставки нефти, говорят аналитики.
Также эксперты прогнозируют ослабление деловой активности в Китае на фоне ухудшения эпидситуации в стране — крупнейшем покупателе сырья.
По-прежнему наиболее самым значимым фактором, влияющим на рынок нефти, остается вопрос геополитики, эксперты ожидают, что высокая волатильность цен сохранится «в обозримом будущем».
Издание отмечает три главных фактора, влияющих на перепады цен: отказ части потребителей от российской нефти из-за возросших санкционных рисков, ожидание поступления на рынок иранской и венесуэльской нефти, а также возможное падение спроса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае.
Эксперты издания отмечают, что отказ западных стран покупать российскую нефть, в конечном счете, не поменяет общий объем предложения на мировом рынке, но делает российскую нефть менее ликвидной, что приводит к снижению ее относительной цены.
Также на этой неделе говорят о перспективах возврата на рынок иранской и венесуэльской нефти в связи с международными договоренностями. МИД Ирана ожидает, что американская сторона смягчит свои требования в рамках переговоров по новой ядерной сделке, в свою очередь США рассматривают возможность снятия санкций с Венесуэлы, которые позволят увеличить поставки нефти, говорят аналитики.
Также эксперты прогнозируют ослабление деловой активности в Китае на фоне ухудшения эпидситуации в стране — крупнейшем покупателе сырья.
По-прежнему наиболее самым значимым фактором, влияющим на рынок нефти, остается вопрос геополитики, эксперты ожидают, что высокая волатильность цен сохранится «в обозримом будущем».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
14 марта 2022
14 марта 2022