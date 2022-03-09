Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Воздушным судам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности. Изменения в Воздушный кодекс РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.
Также изменения дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Мера направлена на сохранение парка иностранных судов российскими авиакомпаниями.
Также изменения дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Мера направлена на сохранение парка иностранных судов российскими авиакомпаниями.
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