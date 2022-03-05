Штаб ДНР: при ударе по Донецку с использованием ракеты погибли 20 человек
Россия и мир
Место падения ракеты в центре Донецка. Фото: кадр из видео РИА Новости
В результате атаки по Донецку погибли 20 человек, пишут РИА Новости со ссылкой на штаб ДНР. Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.
Сообщается, что при атаке использовалась ракета «Точка-У». Предположительно, в ракете был кассетный заряд.
На место прибыл глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, среди погибших есть дети.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал РИА Новости, что удар пришелся на густонаселенный район в центре города. Разлет поражающих элементов после удара фиксируется в радиусе 500 м от Дома правительства, сообщает издание.
Сообщается, что при атаке использовалась ракета «Точка-У». Предположительно, в ракете был кассетный заряд.
На место прибыл глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, среди погибших есть дети.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал РИА Новости, что удар пришелся на густонаселенный район в центре города. Разлет поражающих элементов после удара фиксируется в радиусе 500 м от Дома правительства, сообщает издание.
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