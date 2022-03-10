Минобороны РФ: войска ДНР освободили город Волноваха
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны РФ опубликовало новые данные о ходе военной спецоперации на территории Украины. Главное из заявления ведомства:
- ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;
- Войска ДНР освободили город Волноваха;
- Подразделения ВС РФ, продолжая наступательные действия, продвинулись вперед на 17 километров;
- Российская авиация за сутки уничтожила 107 объектов ВСУ, в том числе 6 пунктов управления, 14 складов, 11 мест скопления боевой техники;
- За сутки авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, включая пять «Байрактар ТБ-2».
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освобождение Волновахи – «это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем», сообщают РИА Новости.
- ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;
- Войска ДНР освободили город Волноваха;
- Подразделения ВС РФ, продолжая наступательные действия, продвинулись вперед на 17 километров;
- Российская авиация за сутки уничтожила 107 объектов ВСУ, в том числе 6 пунктов управления, 14 складов, 11 мест скопления боевой техники;
- За сутки авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, включая пять «Байрактар ТБ-2».
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освобождение Волновахи – «это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем», сообщают РИА Новости.
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