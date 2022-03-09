В России подтвердили еще 51 231 случай COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявили 51 231 случай COVID-19. Всего в стране зафиксировано 17 191 300 заболевших.Госпитализировали еще 9 401 пациента с коронавирусом. Вылечились 148 634 человека. Всего выздоровели 15 043 717 россиянина.От коронавируса умерли 665 человек за сутки. Общее число летальных исходов – 358 911.