В США одобрили законопроект, запрещающий импорт нефти и энергоресурсов из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, сообщают РИА Новости.
Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.
Также в палате представителей одобрили выделение средств на финансовую помощь Украине.
Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.
Также в палате представителей одобрили выделение средств на финансовую помощь Украине.
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