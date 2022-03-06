Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине в размере около $14 млрд
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Палата представителей США проголосовала за законопроект о финансировании федерального правительства на сумму $1,5 трлн, в проект также включена финансовая помощь Украине в размере около $14 млрд. Об этом сообщает The Washington Post.
Издание уточняет, $730 млрд пойдут на социальные расходы, еще $742 млрд — на военные нужды, в том числе на укрепление нацбезопасности и на поддержку Украине.
Накануне Reuters сообщало, что конгрессмены решили выделить средства для защиты инфраструктуры США от кибератак, в том числе «со стороны России». Ранее президент Джо Байден заявил, что США уже поставили Украине помощь в размере $1 млрд.
Издание уточняет, $730 млрд пойдут на социальные расходы, еще $742 млрд — на военные нужды, в том числе на укрепление нацбезопасности и на поддержку Украине.
Накануне Reuters сообщало, что конгрессмены решили выделить средства для защиты инфраструктуры США от кибератак, в том числе «со стороны России». Ранее президент Джо Байден заявил, что США уже поставили Украине помощь в размере $1 млрд.
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