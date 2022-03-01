В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в России подтвердили 58 675 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 17 140 069 заболевших.Госпитализировано 3 054 пациента с коронавирусом. По выздоровлению выписали 92 732 человек. Всего вылечились 14 895 083 россиянина.Зафиксировано 645 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 358 246.