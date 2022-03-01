В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние сутки в России подтвердили 58 675 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 17 140 069 заболевших.
Госпитализировано 3 054 пациента с коронавирусом. По выздоровлению выписали 92 732 человек. Всего вылечились 14 895 083 россиянина.
Зафиксировано 645 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 358 246.
Госпитализировано 3 054 пациента с коронавирусом. По выздоровлению выписали 92 732 человек. Всего вылечились 14 895 083 россиянина.
Зафиксировано 645 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 358 246.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
01 марта 2022
01 марта 2022
Свердловская область вновь вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
03 марта 2022
03 марта 2022
В Свердловской области подтвердили еще 4 772 случая коронавируса
28 февраля 2022
28 февраля 2022