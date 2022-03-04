Владимир Путин: мы не планируем вводить военное положение на территории России
Россия и мир
Фото: кадр видеотрансляции RT
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируется вводить военное положение. Об этом он сказал сегодня на встрече с российскими женщинами-пилотами и бортпроводницами. Трансляцию вел канал RT.
Военное положение, по словам Путина, вводится по указу президента в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет», - уточнил президент.
Также он отметил, что сейчас нет причин вводить особое положение или режим чрезвычайной ситуации, так как в стране нет крупномасштабных внутренних угроз.
Военное положение, по словам Путина, вводится по указу президента в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет», - уточнил президент.
Также он отметил, что сейчас нет причин вводить особое положение или режим чрезвычайной ситуации, так как в стране нет крупномасштабных внутренних угроз.
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