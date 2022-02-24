Пушилин: информация о пострадавших при взрыве дома в Мариуполе уточняется
Россия и мир
Фото: kremlin.ru
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня в Мариуполе произошел взрыв и обрушение дома по адресу бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами, по его информации, до 200 человек.
«Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — цитируют Пушилина РИА Новости.
По словам главы ДНР, «боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства».
Информация о пострадавших уточняется, задействованы беспилотники, сообщил Пушилин.
Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 по московскому времени.
«Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — цитируют Пушилина РИА Новости.
По словам главы ДНР, «боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства».
Информация о пострадавших уточняется, задействованы беспилотники, сообщил Пушилин.
Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 по московскому времени.
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