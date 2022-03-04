Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Американская образовательная платформа Coursera временно останавливает свою деятельность на территории РФ на фоне проведения военной спецоперации в Украине.Одна из крупнейших площадок в сфере онлайн-обучения, основанная профессорами Стенфордского университета, временно перестает принимать платежи из России. Сейчас для пользователей из России будет доступны лишь некоторые бесплатные материалы без возможности получить сертификаты об обучении.Проект сотрудничает с университетами по всему миру, на площадке зарегистрировано около 200 образовательных учреждений. В проекте представлены курсы по физике, инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и искусству, медицине, биологии, математике, информатике, экономике и бизнесу.Также стало известно о том, что британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.