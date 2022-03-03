Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России за последние сутки выявили 86 769 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 16 861 793 случая COVID-19.
Как сообщают в оперштабе, по выздоровлению выписали 155 725 человек. Всего выздоровели 14 418 916 россиян.
Зафиксировано 750 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов – 355 537.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в телеграм-канале.
Как сообщают в оперштабе, по выздоровлению выписали 155 725 человек. Всего выздоровели 14 418 916 россиян.
Зафиксировано 750 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов – 355 537.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловская область вновь вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
03 марта 2022
03 марта 2022
В Свердловской области подтвердили еще 4 772 случая коронавируса
28 февраля 2022
28 февраля 2022