Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр Activision Blizzard объявила о приостановке продаж на территории России на фоне проведения военной спецоперации в Украине. Компания владеет правами на такие франшизы, как Call of Duty, Diablo, Overwatch, сообщает «Коммерсант».
«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт <…> Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии»,— сообщается на сайте компании.
Компания намерена часть выручки отчислять на гуманитарную помощь Украине.
«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт <…> Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии»,— сообщается на сайте компании.
Компания намерена часть выручки отчислять на гуманитарную помощь Украине.
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