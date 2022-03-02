Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России

12.34 Суббота, 5 марта 2022
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр Activision Blizzard объявила о приостановке продаж на территории России на фоне проведения военной спецоперации в Украине. Компания владеет правами на такие франшизы, как Call of Duty, Diablo, Overwatch, сообщает «Коммерсант».

«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт <…> Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии»,— сообщается на сайте компании.

Компания намерена часть выручки отчислять на гуманитарную помощь Украине.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple
02 марта 2022
Студентам УрФУ из ДНР и ЛНР пообещали материальную поддержку
01 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»

«Иисус» с Плотинки – о своем антивоенном шествии с деревянным крестом на плечах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:24 В Свердловской области подтвердили еще 4 802 случая COVID-19
13:14 В Перми еще два автобуса перейдут на бескондукторную оплату
13:03 Прикамский Росреестр рассчитал стоимость одного квадратного метра жилых помещений в 2021 году
12:51 «Уральские авиалинии» отменили четыре международных рейса
12:43 Почти 3 млн гектаров лесов Пермского края вошли в федеральный план лесоустройства
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
12:26 Свердловские власти не планируют отменять ковидные ограничения
11:55 Обвиняемого в избиении двух женщин в Екатеринбурге подростка оставили под стражей
11:20 Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
10:26 В Перми деятельность предприятия временно запрещена из-за нарушения миграционного законодательства
10:26 Отделения Почты России в Свердловской области изменят график работы
09:53 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадала девушка
09:21 В Свердловской области пропал 12-летний мальчик
23:18 Уктусский лесопарк не будут вырубать ради ещё одного «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
17:51 «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
17:20 Свердловчан предупредили о снегопаде 5 марта
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
16:53 Финский девелопер отказался от новых проектов в Екатеринбурге
16:25 Путин назначил новых судей в Свердловской области
15:54 В Екатеринбурге состоится акция поддержки людей с аутизмом
15:27 На Серовском тракте грузовик протаранил заправку
14:51 Министерство финансов и «Единая Россия» захотели легализовать криптовалюту
14:51 В уборке улиц Екатеринбурга участвуют 370 рабочих
14:22 В Екатеринбурге эвакуировали учеников частной гимназии
13:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 4 785 человек
13:12 Судебные приставы Перми присоединятся к общероссийской акции «Вам, любимые»
13:01 В Перми поменяет маршрут автобус №88
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Все новости
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
13:05 Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
12:34 Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России
12:17 Брифинг Минобороны РФ о ходе военной спецоперации. О главном к этому часу
11:31 Минобороны РФ: российская сторона открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
11:06 Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа
10:12 Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что кризис в России продлится от 3 до 5 месяцев
09:40 Торговые сети в России предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки
17:46 Совфед одобрил законы об ответственности за призывы к санкциям и за фейки о действиях военных
17:32 Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
16:53 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны
15:57 Софья Русова: «Скоро у нас останется только одна «правда» — та, которую транслирует власть»
15:04 В Минобороны РФ рассказали о причинах пожара вблизи Запорожской АЭС
13:33 Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии
13:14 В России зафиксировали еще 89 174 случая коронавируса
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:01 Госдума единогласно одобрила введение штрафов за призывы к антироссийским санкциям
12:40 Госдума одобрила в третьем чтении поправки в уголовный кодекс о «военных фейках»
11:25 В Чехии на 30 дней введен режим ЧС из-за потока украинских беженцев
10:59 Томское агентство новостей ТВ-2 объявило о прекращении работы после блокировки
10:07 На крупнейшей атомной электростанции Европы ночью произошел пожар
19:49 Генеральный директор «Дождя»* Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала
16:13 Спикер Госдумы Володин заявил, что американские соцсети развернули информационную войну против России
13:13 Минобороны РФ: в Киеве выведен из строя центр «для психологических операций против России»
13:12 В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
12:43 Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK