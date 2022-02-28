Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», - написал миллиардер.Илон Маск признал, что это негативно повлияет на Tesla, но «решения в области устойчивой энергетики просто не могут немедленно скомпенсировать экспорт нефти и газа из России».В США сейчас обсуждают вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций.