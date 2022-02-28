Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа
Россия и мир
Фото: Газпром
Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», - написал миллиардер.
Илон Маск признал, что это негативно повлияет на Tesla, но «решения в области устойчивой энергетики просто не могут немедленно скомпенсировать экспорт нефти и газа из России».
В США сейчас обсуждают вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», - написал миллиардер.
Илон Маск признал, что это негативно повлияет на Tesla, но «решения в области устойчивой энергетики просто не могут немедленно скомпенсировать экспорт нефти и газа из России».
В США сейчас обсуждают вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций.
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