Совфед одобрил законы об ответственности за призывы к санкциям и за фейки о действиях военных
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Совет федерации одобрил закон об ответственности вплоть до трех лет лишения свободы за призывы к санкциям против РФ.
Также одобрен закон об ответственности за фейки о действиях ВС РФ и их дискредитацию с максимальным наказанием до 15 лет тюрьмы.
Сегодня соответствующие законопроекты единогласно приняли в Госдуме.
Также одобрен закон об ответственности за фейки о действиях ВС РФ и их дискредитацию с максимальным наказанием до 15 лет тюрьмы.
Сегодня соответствующие законопроекты единогласно приняли в Госдуме.
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