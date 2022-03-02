Госдума единогласно одобрила введение штрафов за призывы к антироссийским санкциям
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Госдума единогласно одобрила комплекс поправок к КоАП РФ. Устанавливается ответственность
- за призывы к введению санкций против России (штраф до 500 тыс. рублей)
- за распространение информации, которая дискредитирует использование Вооруженных сил России в целях защиты интересов России (штраф до 500 тыс. рублей)
Также за призывы к антироссийским санкциям законопроект предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.
Законопроект сегодня поступит в Совет федерации и на подпись к президенту.
Ранее депутаты одобрили поправки в уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о военной спецоперации.
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- за призывы к введению санкций против России (штраф до 500 тыс. рублей)
- за распространение информации, которая дискредитирует использование Вооруженных сил России в целях защиты интересов России (штраф до 500 тыс. рублей)
Также за призывы к антироссийским санкциям законопроект предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.
Законопроект сегодня поступит в Совет федерации и на подпись к президенту.
Ранее депутаты одобрили поправки в уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о военной спецоперации.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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