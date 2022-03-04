Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
Россия и мир
Фото: кадр трансляции канала "Россия 24"
Президент РФ Владимир Путин сегодня в формате видеоконференции принял участие в церемонии поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский» в Калининградской области. Трансляцию вел канал «Россия 24».
Во время своего обращения он высказался о международной обстановке.
«Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», - заявил президент.
Владимир Путин призвал не ухудшать отношения между странами и задуматься о том, как их нормализовать.
«Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации <…> Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения», - заявил глава государства.
Во время своего обращения он высказался о международной обстановке.
«Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», - заявил президент.
Владимир Путин призвал не ухудшать отношения между странами и задуматься о том, как их нормализовать.
«Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации <…> Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения», - заявил глава государства.
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