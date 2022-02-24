Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны
Россия и мир
Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей оградить школьников от деструктивной информации о событиях в Украине. Об этом он сегодня заявил журналистам.
«Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит, объективную информацию <...> И задача учителя именно в том, чтобы оградить детей от той деструктивной информации, информационной войны, которая сейчас ведется против нас, в том числе против школьников, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность», - цитирует ТАСС главу ведомства.
В ведомстве полагают, что такая разъяснительная работа педагогов в том числе позволит не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях.
«Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит, объективную информацию <...> И задача учителя именно в том, чтобы оградить детей от той деструктивной информации, информационной войны, которая сейчас ведется против нас, в том числе против школьников, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность», - цитирует ТАСС главу ведомства.
В ведомстве полагают, что такая разъяснительная работа педагогов в том числе позволит не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях.
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