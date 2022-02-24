Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей оградить школьников от деструктивной информации о событиях в Украине. Об этом он сегодня заявил журналистам.«Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит, объективную информацию <...> И задача учителя именно в том, чтобы оградить детей от той деструктивной информации, информационной войны, которая сейчас ведется против нас, в том числе против школьников, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность», - цитирует ТАСС главу ведомства.В ведомстве полагают, что такая разъяснительная работа педагогов в том числе позволит не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях.