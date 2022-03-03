В России зафиксировали еще 89 174 случая коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В России подтвердили за сутки 89 174 случая коронавируса. По данным на 4 марта, всего в стране выявлено 16 775 024 заболевших.
Как сообщили в оперштабе, госпитализировано 9 849 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 160 507 человек. Всего вылечился 14 263 191 россиянин.
Зафиксировано 776 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 354 787.
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Как сообщили в оперштабе, госпитализировано 9 849 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 160 507 человек. Всего вылечился 14 263 191 россиянин.
Зафиксировано 776 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 354 787.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в телеграм-канале.
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