В Чехии на 30 дней введен режим ЧС из-за потока украинских беженцев
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
С 4 марта в Чехии вступил в силу режим ЧС из-за увеличения числа беженцев с Украины. Его ввели на 30 дней, продление зависит от ситуации.
Решение ввести режим чрезвычайной ситуации принято правительством премьер-министра Петра Фиалы, пишет ТАСС. Сообщается, что режим вводится для того, чтобы обеспечить всем необходимым беженцев с Украины, при этом он никак не коснется чешских граждан.
В Чехию ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий, пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.
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Решение ввести режим чрезвычайной ситуации принято правительством премьер-министра Петра Фиалы, пишет ТАСС. Сообщается, что режим вводится для того, чтобы обеспечить всем необходимым беженцев с Украины, при этом он никак не коснется чешских граждан.
В Чехию ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий, пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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