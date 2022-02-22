Минобороны РФ: в Киеве выведен из строя центр «для психологических операций против России»
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге о ходе военной спецоперации на территории Украины. Главное к этому часу.
Войска ЛНР при поддержке российских ВС продолжают наступление, продвижение составило 4 километра. Силы ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль три населенных пункта – Виноградное, Сартака и Водяное.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое. Сообщается, что «от националистических батальонов» освобожден город Балаклея.
По данным ведомства, в Бородянке «подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах». Для мирных жителей организован специально выделенный коридор в направлении Берестянки. «Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают», - говорит представитель ведомства.
Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. По данным Минобороны РФ, он использовался СБУ «для психологических операций против России».
Жертв и разрушений жилых домов нет, сообщает ведомство.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Войска ЛНР при поддержке российских ВС продолжают наступление, продвижение составило 4 километра. Силы ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль три населенных пункта – Виноградное, Сартака и Водяное.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое. Сообщается, что «от националистических батальонов» освобожден город Балаклея.
По данным ведомства, в Бородянке «подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах». Для мирных жителей организован специально выделенный коридор в направлении Берестянки. «Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают», - говорит представитель ведомства.
Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. По данным Минобороны РФ, он использовался СБУ «для психологических операций против России».
Жертв и разрушений жилых домов нет, сообщает ведомство.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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