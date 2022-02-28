В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В России коронавирусом заболели еще 93 026 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 16 685 850 случаев COVID-19.
Госпитализировано 10 620 пациентов. За сутки выписали 170 689 человек. Всего выздоровели 14 102 684 россиянина.
Зафиксирован 781 случай смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране – 354 011.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Госпитализировано 10 620 пациентов. За сутки выписали 170 689 человек. Всего выздоровели 14 102 684 россиянина.
Зафиксирован 781 случай смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране – 354 011.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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