Чемпион мира боксер Егор Мехонцев заявил, что спортивный мир рушится на глазах

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российский боксер Егор Мехонцев, выступающий в полутяжелой весовой категории, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы с большим сожалением смотрит на то, как Россию постепенно лишают участия в мировых спортивных состязаниях. Об этом он рассказал «Вечерним ведомостям».«Мне сейчас очень обидно за спортсменов, которые потратили половину сознательной жизни, чтобы добиться результатов в спорте, а сейчас на их глазах рушится весь спортивный мир, - говорит Егор. – Но это касается любой сферы – медицины, экономики… Сейчас нас ждут нелегкие времена в любой отрасли».По словам Егора, он не готов выступать с политическими и антивоенными лозунгами.«Я вижу, как артисты, спортсмены, журналисты сейчас выступают с громкими заявлениями. Но я молчу не потому, что у меня нет гражданской позиции. Это не значит, что я не переживаю. Я и моя семья очень переживаем за сложившуюся в Украине ситуацию. Но я хочу оставить свои мысли при себе. Мне тяжело об этом говорить».По словам боксера, он сомневается, что от его голоса что-то зависит. Также он признался, что ему непросто справиться «с потоком дезинформации» с обеих сторон.«Я просто хочу нам всем пожелать, чтобы этот кошмар побыстрее закончился», - говорит Егор Мехонцев.