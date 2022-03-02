Брифинг Минобороны РФ о ситуации в Украине. Главное к этому часу
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о главных событиях к этому часу в ходе военной спецоперации на территории Украины.
По информации ведомства, российские подразделения взяли под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме, сообщает Конашенков. По его словам, город не испытывает недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости.
Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. «В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев». Сообщается, что выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено, уточняет представитель Минобороны. Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, информирует ведомство.
Также подразделения вооруженных сил РФ установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие. «После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», - сообщает Минобороны.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
По информации ведомства, российские подразделения взяли под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме, сообщает Конашенков. По его словам, город не испытывает недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости.
Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. «В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев». Сообщается, что выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено, уточняет представитель Минобороны. Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, информирует ведомство.
Также подразделения вооруженных сил РФ установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие. «После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», - сообщает Минобороны.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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