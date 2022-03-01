За сутки в России выявили 97 455 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России за минувшие сутки выявили 97 455 случаев коронавируса. Всего в начала пандемии в стране зафиксировано 16 592 824 заболевших.Как передает оперштаб, госпитализировано 11 754 пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 183 530 человек. Общее число вылечившихся – 13 931 995.Зафиксировано 784 случая смерти больных COVID-19. Всего от инфекции в России умерли 353 230 человек.