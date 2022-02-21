СМИ: Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«Дочки» Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей банка.
«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.
Отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
При этом в банке отмечают, что вклады клиентов не пострадают. «Дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», - отмечается в сообщении.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей банка.
«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.
Отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
При этом в банке отмечают, что вклады клиентов не пострадают. «Дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», - отмечается в сообщении.
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