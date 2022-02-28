Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей. Главное
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Главное из его обращения.
Байден заявил, что власти США приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов. «Мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», - цитирует Байдена ТАСС.
По заявлению президента, Вашингтон и его союзники при необходимости могут высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов. «Сегодня я могу объявить, что США совместно с 30 другими странами приняли меры для высвобождения 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка сыграет в этом ведущую роль».
Также в США создают рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов». «Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», – цитирует Байдена ТАСС.
Также американский лидер заявил о поддержке Украины. Он отметил, что США восхищены бесстрашием украинцев, однако американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься». По его словам, силы США направляются в Европу, «чтобы защищать союзников по НАТО, в том случае если Путин решит двигаться дальше на Запад».
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Байден заявил, что власти США приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов. «Мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», - цитирует Байдена ТАСС.
По заявлению президента, Вашингтон и его союзники при необходимости могут высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов. «Сегодня я могу объявить, что США совместно с 30 другими странами приняли меры для высвобождения 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка сыграет в этом ведущую роль».
Также в США создают рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов». «Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», – цитирует Байдена ТАСС.
Также американский лидер заявил о поддержке Украины. Он отметил, что США восхищены бесстрашием украинцев, однако американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься». По его словам, силы США направляются в Европу, «чтобы защищать союзников по НАТО, в том случае если Путин решит двигаться дальше на Запад».
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