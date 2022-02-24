Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского
Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Предстоит специальная процедура вступления, объявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Сегодня Владимир Зеленский попросил Европарламент срочно принять Украину в ЕС.
«Без вас Украина будет уничтожена. Мы показали свою силу, мы показали, что мы как вы, покажите, что вы с нами. Докажите, что вы европейцы <…> Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за наше выживание. Мы боремся за то, чтобы быть полноправными членами Европы», — сказал президент Украины в видеообращении к Европарламенту.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Сегодня Владимир Зеленский попросил Европарламент срочно принять Украину в ЕС.
«Без вас Украина будет уничтожена. Мы показали свою силу, мы показали, что мы как вы, покажите, что вы с нами. Докажите, что вы европейцы <…> Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за наше выживание. Мы боремся за то, чтобы быть полноправными членами Европы», — сказал президент Украины в видеообращении к Европарламенту.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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