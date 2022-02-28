Правительство РФ выделит триллион рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний
Россия и мир
Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
Правительство РФ решило выделить из Фонда национального благосостояния до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения кабмина.
"Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином", — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что возглавит штаб по противодействию экономическим санкциям, введенным в отношении России. Его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Мишустина, первоочередной задачей является стабилизация рынков.
"Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином", — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что возглавит штаб по противодействию экономическим санкциям, введенным в отношении России. Его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Мишустина, первоочередной задачей является стабилизация рынков.
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