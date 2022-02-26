Фармрынок фиксирует рост закупочных цен на лекарства до 25%

15.17 Вторник, 1 марта 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25% в зависимости от региона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Альянс фармацевтических ассоциаций.

«Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены», — сообщила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, на некоторые препараты цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время, так как аптеки обычно не делают больших запасов лекарств.

При том эксперт отмечает, что на лекарства из перечня жизненно необходимых цены останутся без изменений. Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксирована и контролируется государством.

Эксперт утверждает, что пока перебоев с импортными препаратами не ожидается.

Между тем, в российский аптеках наблюдается повышенный спрос на лекарства зарубежного производства. В основном, это лекарства для «хроников». В частности, люди стараются запастись импортным инсулином, так как перебои с поставками сахароснижающих препаратов нередко случались и в обычное, не кризисное время.

Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбургских рестораторов предупредили о повышении цен из-за нестабильной ситуации на рынке
26 февраля 2022
Виктория Казакова покидает пост министра инвестиций и развития Свердловской области
22 февраля 2022
Консилиум врачей одобрил покупку лекарства ребенку, деньги на спасение которого собирал Фонд Ройзмана
28 февраля 2022
В Свердловской области сохранится дневная оттепель
22 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга

Вспоминаем, чем известен лоббируемый губернатором кандидат на должность руководителя счетной палаты столицы Урала
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:22 В Нижнем Тагиле оштрафовали экс-руководство обанкротившегося банка
16:50 В Нижнем Тагиле начнут строить мусоросортировочный комплекс
16:26 В Свердловскую область прибыли первые беженцы из Донбасса
15:59 В Екатеринбург к 8 Марта не прилетит самолет с цветами из-за санкций
15:25 В Верхней Пышме поздравили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
14:52 В Екатеринбурге не будут проводить чемпионат мира по волейболу
14:23 В ДТП в Свердловской области погибли водитель и пассажир легковушки
13:49 Волна лжеминирования накрыла детсады Екатеринбурга
13:24 Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
13:15 Житель Прикамья похитил и продал машину отца
12:59 Врачи Пермского края за февраль вылечили от COVID-19 почти сто тысяч человек
12:55 Студентам УрФУ из ДНР и ЛНР пообещали материальную поддержку
12:50 В Перми отменена запланированная на 2 марта проверка системы оповещения
12:45 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
12:24 В Свердловской области действуют 18 выездных пунктов вакцинации
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
11:51 Жительница Екатеринбурга получила травму из-за падения наледи
11:26 Виктория Казакова покинула пост министра инвестиций и развития Свердловской области
10:49 В двух ДТП в Екатеринбурге пострадали трое детей
10:49 Жительница Пермского края погасила многочисленные долги, чтобы не лишиться дополнительного заработка
10:25 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
09:56 В парке Маяковского в Екатеринбурге отменили масленичные гуляния
09:18 В Екатеринбурге в сгоревшем бараке нашли человеческие останки
20:31 МЧС призвало свердловчан быть внимательными и отказаться от дальних поездок из-за сильного ветра
19:08 Свердловчан пригласят пройти бесплатное тестирование на генетические заболевания
17:54 В Каменске-Уральском водителя автобуса обвиняют в убийстве кондуктора
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Все новости
17:49 Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС
17:20 Правительство РФ выделит триллион рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний
16:33 Губернатор Краснодарского края: семьям погибших участников военной спецоперации выплатят по 2 миллиона рублей
16:04 Министр обороны РФ Шойгу: Россия продолжит спецоперацию «до достижения поставленных целей»
15:17 Фармрынок фиксирует рост закупочных цен на лекарства до 25%
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
14:42 Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского оркестра из-за позиции по Украине
14:18 Лукашенко оценил переговоры России и Украины и назвал их организацию «триллером»
13:39 Главы еще двух регионов России сообщили о погибших в ходе спецоперации на территории Украины
13:18 В России за сутки выявили меньше 100 тысяч случаев коронавируса
13:03 Глава Ульяновской области сообщил о двух погибших в ходе военной спецоперации в Украине
12:45 Росавиация призвала россиян не ждать гуманитарные рейсы и возвращаться домой альтернативными маршрутами
12:06 Украинские СМИ сообщили о взрыве на площади Свободы в Харькове
11:43 Рамзан Кадыров сообщил о потерях среди уроженцев Чечни в ходе военной спецоперации
11:13 Суд в Гааге намерен расследовать военные преступления в Украине
10:44 Пол Маккартни поддержал Украину в соцсетях
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
10:13 Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке до 18,6%
09:56 Ведущие кинокомпании остановили прокат фильмов в России на фоне военной спецоперации
09:23 Mastercard заблокировала доступ нескольким российским финансовым учреждениям
22:06 Завершился первый этап переговоров России и Украины в Белоруссии
21:00 Франция инвентаризирует имущество россиян
18:18 Минобороны РФ: в специальной военной операции на Украине участвуют только контрактники
17:39 Экономист Константин Селянин — о том, что происходит с рублем, когда нам всем ждать дефолт и что сейчас делать простым россиянам
16:48 Cайты российских СМИ, включая «Коммерсантъ», Forbes, «Известия», ТАСС, «РИА Новости», атаковали хакеры
13:36 Оппозиционного саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата из-за донатов
13:20 В России постепенно снижается заболеваемость коронавирусом
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Новости России и мира
13:24
1/03
 Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
12:59
25/02
 Задержанную в Екатеринбурге пикетчицу обвинили в организации вчерашней антивоенной акции
19:17
24/02
 В Екатеринбурге на акции протеста начались задержания
19:06
24/02
 Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
16:58
22/02
 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44
22/02
 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
18:00
9/02
 В Екатеринбурге стали известны тарифы единого проездного билета
10:21
9/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для учащихся оказался дороже аналогичного в австрийской Вене
Все новости
]
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK