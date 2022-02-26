Фармрынок фиксирует рост закупочных цен на лекарства до 25%
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25% в зависимости от региона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Альянс фармацевтических ассоциаций.
«Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены», — сообщила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
По ее словам, на некоторые препараты цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время, так как аптеки обычно не делают больших запасов лекарств.
При том эксперт отмечает, что на лекарства из перечня жизненно необходимых цены останутся без изменений. Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксирована и контролируется государством.
Эксперт утверждает, что пока перебоев с импортными препаратами не ожидается.
Между тем, в российский аптеках наблюдается повышенный спрос на лекарства зарубежного производства. В основном, это лекарства для «хроников». В частности, люди стараются запастись импортным инсулином, так как перебои с поставками сахароснижающих препаратов нередко случались и в обычное, не кризисное время.
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«Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены», — сообщила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
По ее словам, на некоторые препараты цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время, так как аптеки обычно не делают больших запасов лекарств.
При том эксперт отмечает, что на лекарства из перечня жизненно необходимых цены останутся без изменений. Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксирована и контролируется государством.
Эксперт утверждает, что пока перебоев с импортными препаратами не ожидается.
Между тем, в российский аптеках наблюдается повышенный спрос на лекарства зарубежного производства. В основном, это лекарства для «хроников». В частности, люди стараются запастись импортным инсулином, так как перебои с поставками сахароснижающих препаратов нередко случались и в обычное, не кризисное время.
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