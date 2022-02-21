В России за сутки выявили меньше 100 тысяч случаев коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России выявили 97 333 случая коронавируса за последние сутки. Всего в стране, по официальным данным, зарегистрировано 16 495 369 заболевших COVID-19.
Госпитализировали 12 753 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечились еще 172 813 человек. Общее число выздоровевших – 13 748 465.
От коронавируса за сутки умерли 786 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 352 446 случаев смерти больных COVID-19.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Госпитализировали 12 753 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечились еще 172 813 человек. Общее число выздоровевших – 13 748 465.
От коронавируса за сутки умерли 786 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 352 446 случаев смерти больных COVID-19.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса
21 февраля 2022
21 февраля 2022
В Свердловской области подтвердили еще 4 772 случая коронавируса
28 февраля 2022
28 февраля 2022
За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
22 февраля 2022
22 февраля 2022
Еще 4 061 случай коронавируса выявили в Свердловской области
23 февраля 2022
23 февраля 2022