Суд в Гааге намерен расследовать военные преступления в Украине
Россия и мир
Фото: сайт Международного уголовного суда
Международный уголовный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению поданный Киевом иск против российских властей. Заявление опубликовано на сайте суда.
Главный прокурор Международного уголовного суда Керим Хан заявил, что намерен расследовать любые предполагаемые преступления, «подпадающие под юрисдикцию канцелярии, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины». Он намерен запросить разрешение у палаты предварительного производства суда на начало расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в суд в Гааге 27 февраля с просьбой привлечь Москву к ответственности.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Главный прокурор Международного уголовного суда Керим Хан заявил, что намерен расследовать любые предполагаемые преступления, «подпадающие под юрисдикцию канцелярии, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины». Он намерен запросить разрешение у палаты предварительного производства суда на начало расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в суд в Гааге 27 февраля с просьбой привлечь Москву к ответственности.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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