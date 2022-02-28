Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке до 18,6%

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта, до 18,6%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня», - сообщили в банке.Отмечается, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.Ранее банк ВТБ сообщил о решении поднять ставки по ипотечным кредитам на 4 п. п., до 15,3%После повышения ключевой ставки ЦБ банки повышают ставки по потребительским кредитам. Сбербанк – до 21,9-29,9% с 12,9-21,7%, ВТБ - до 15,9-29,9% с 5,9-13,8%, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в ряде других российских банков также намерены повысить ставки по своим продуктам в ближайшее время.