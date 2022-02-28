Ведущие кинокомпании остановили прокат фильмов в России на фоне военной спецоперации
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony Pictures Entertainment заявили, что приостановят прокат предстоящих фильмов в России из-за событий на Украине и в связи «разворачивающимся гуманитарным кризисом». В частности, речь идет о новом «Бэтмене», «Морбиусе» и мультфильме «Я краснею» от Pixar.
Как сообщает Reuters, украинские кинокомпании создали онлайн-петицию, призывающую к международному бойкоту российской киноиндустрии.
По данным издания, Россия является важным рынком для Голливуда: в 2021 году кассовые сборы в стране составили 601 млн долларов, это около 2,8% от мировых продаж.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Как сообщает Reuters, украинские кинокомпании создали онлайн-петицию, призывающую к международному бойкоту российской киноиндустрии.
По данным издания, Россия является важным рынком для Голливуда: в 2021 году кассовые сборы в стране составили 601 млн долларов, это около 2,8% от мировых продаж.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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