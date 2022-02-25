Франция инвентаризирует имущество россиян

Яков Либерман © Вечерние ведомости

Во Франции решили провести инвентаризацию, и составить полный список имущества людей, вошедших в санкционный список с целью их дальнейшего изъятия. Кроме того, Франция будет искать всех российских граждан, имеющих в этой стране имущество, для того чтобы решить, вносить ли их в санкционный список или нет.«По распоряжению президента республики мы продолжим составление полного списка финансовых авуаров и имущества – яхт, автомобилей класса люкс, которые принадлежат российским лицам, находящимся под санкциями. Мы также установим всех российских граждан, имеющих вклады во Франции, которые могут быть дополнительно внесены в европейские санкционные списки в связи с их близостью к российской власти», – заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.