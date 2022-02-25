Минобороны РФ: в специальной военной операции на Украине участвуют только контрактники
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — цитируют Конашенкова РИА Новости.
По данным ведомства, все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка, сообщает министерство.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — цитируют Конашенкова РИА Новости.
По данным ведомства, все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка, сообщает министерство.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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