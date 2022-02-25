Минобороны РФ: в специальной военной операции на Украине участвуют только контрактники

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — цитируют Конашенкова РИА Новости.По данным ведомства, все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка, сообщает министерство.